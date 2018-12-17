На Украине объявили «охоту» на священников УПЦ МП

Дмитрий Ярош объявил «охоту на священников канонической Украинской православной Церкви Московского патриархата». С таким призывом депутат Верховной рады и бывший лидер украинских националистов выступил на своей странице в Facebook.

«Так называемая УПЦ МП - не церковь. Это резидентура ФСБ. «Охота» на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу - дело угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов с Украины!» - написал он.

Свой призыв Ярош адресовал не только рядовым украинцам, но и спецслужбам страны. В частности депутат Верховной рады обратился лично к генеральному прокурору Юрию Луценко и ряду других чиновников. Ранее стала известна дата предоставления УПЦ автокефалии.

Как сообщил спикер неканонического Киевского патриархата Евстратий, томос будет вручен в канун православного Рождества шестого января 2019 года.