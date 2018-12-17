В Сети опубликовано фото с места крушения Су-27 на Украине

В Сети опубликованы снимки рухнувшего на Украине истребителя Су-27. Фотографии выложило голландское авиационное издание Scramble magazine в Facebook.

На снимках показано, что истребитель лежит в поле. Позади воздушного судна виден черный след.

Истребитель потерпел крушение 15 декабря в ходе плановых учений. Он рухнул на расстоянии 1,5 километров от военного аэродрома в Озерном вблизи Житомира.

Уточняется, что истребитель летел на высоте почти 70 метров, после чего начал резко падать. В результате авиакатастрофы погиб майор Александр Фоменко.

Ранее стало известно, что прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту данного инцидента.