Названа «Мисс Вселенная-2018»

Филиппинка Катриона Грэй одержала победу в конкурсе «Мисс Вселенная». Финал состязаний среди самых красивых девушек планеты состоялся в Бангкоке. На последнем этапе конкурса корону между собой разыгрывали представительницы США, Индонезии, Венесуэлы, Австралии и Бразилии.

Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес. Россиянка Юлия Полячихина не смогла пробиться в лидеры, так как выбыла из конкурса на этапе отбора в полуфинал, сообщает РИА Новости. К слову, костюмы нашей соотечественницы были признаны членами жюри, как одни из лучших на конкурсе.

«Мисс Вселенная» - один из самых престижных конкурсов красоты. Россия принимает в нем участие с 1994 года. Красавицы на конкурс отбираются по итогам национальных соревнований. Программа выступлений включает в себя дефиле в купальниках и вечерних платьях.

