США побоялись просить помощи у РФ и отказались от учений в Арктике

Береговая охрана США отказалась от проведения возможных учений в Арктике. Причиной тому стали опасения Вашингтона просить помощи у России в случае поломки единственного американского тяжелого ледокола.

Как отмечает издание The Business Insider со ссылкой на заявление бывшего коменданта Береговой охраны США Пола Цукунфта, ранее Совет национальной безопасности выступил с инициативой отправить единственный ледокол США Polar Star, которому более 40 лет, через Северный морской путь.

По мнению Цукунфта, делать этого не следует, поскольку для сохранения судна в рабочем состоянии необходимо разобрать аналогичный ледокол Polar Sea. Причем нет никаких гарантий, что оно затем не сломается.

В сообщении уточняется, что США имеют проблемы с освоением региона из-за нехватки ледоколов, в то время как у Россия есть десятки таких судов. У американской стороны же их всего два, и лишь Polar Star имеет возможность работать в условиях крайнего севера. И береговая охрана США уже давно предпринимает попытки начать строительство новых ледоколов.