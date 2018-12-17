Тысячи демонстрантов приняли участие в протестной акции в Будапеште

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Будапешта. Этой ночью там прошли самые массовые акции протеста. Несогласные с изменениями в трудовом кодексе окружили парламент Венгрии и потребовали от правительства не принимать поправки.

По новым правилам, работодатели могут увеличивать количество сверхурочных часов с 250 до 400 в год. Протестующие назвали данный документ «законом о рабстве».

Сразу после этой акции сотни демонстрантов заблокировали два главных автомобильных моста через Дунай. Движение через переправы было парализовано несколько часов, но полиция не стала применять силу. В итоге протестующие разошлись по домам.

В правительстве заявили, что не пойдут на уступки, и обвинили в организации митингов фонд американского миллиардера Джорджа Сороса.

Ранее оператор французских автострад Vinci Autoroutes на своем официальном сайте сообщил об ущербе, нанесенном протестами «желтых жилетов».