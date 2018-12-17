Оператор французских автострад подсчитал убытки от протестов «желтых жилетов»

Оператор французских автострад Vinci Autoroutes на своем официальном сайте сообщил об ущербе, нанесенном протестами «желтых жилетов».

В сообщении говорится, что дорожная инфраструктура Франции понесла большие потери в связи с демонстрациями.

В пресс-релизе компании написано, что Vinci Autoroutes выражает свое негодование перед лицом насилия и актов вандализма. Отмечается, что ежедневно от действий манифестантов страдают около 250 точек.

По данным оператора, во время протестов были зафиксированы поджоги и кражи аппаратуры компании.

Подчеркивается, что из-за действий протестующих был нанесен ущерб, который «уже оценивается в несколько десятков миллионов евро».

Ранее стало известно, что в Париже задержали более полутора тысяч демонстрантов. Для того, чтобы остановить митингующих, правительство привлекло 90 тысяч полицейских, а в город вошли бронетехника и внутренние войска, которые сразу же применили травматическое оружие и новый вид слезоточивого газа.