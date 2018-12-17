Юлия Полячихина не прошла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная - 2018»

Обладательница титула «Мисс Россия» Юлия Полячихина не смогла выйти в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная - 2018».

Россиянка не вышла в полуфинал в группе стран Европы и также не попала в последнюю «пятерку», куда вошли представительницы США, Венесуэлы, Индонезии, Бразилии и Австралии.

При этом от Европейского региона в 1/2 финала конкурса вышли участницы из Польши, Бельгии, Великобритании, Венгрии и Ирландии.

Ранее сообщалось, что участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» от США Сара Саммерс выложила в Сеть ролик, на котором она высмеивает «плохой английский» девушек из Камбоджи и Вьетнама. Запись начали активно обсуждать пользователи Интернета, подавляющее большинство из которых раскритиковали американку.