Сирия открыла в Крыму совместный торговый дом

Крымско-сирийский торговый дом (ТД) создан и станет резидентом свободной экономической зоны российского полуострова. Такое заявление сделал вице-премьер правительства Крыма, который также является постпредом республики при президенте РФ, Георгий Мурадов.

При этом он добавил, что в настоящий момент идет стадия регистрации ТД в качестве резидента свободной экономической зоны полуострова, а также решается вопрос о системе взаиморасчетов.

«Протоколом межправкомиссии предусмотрено ускоренное решение вопроса расчетов. Очевидно, что расчеты будут в рублях», - заявил вице-премьер.

Осенью этого года сообщалось, что власти Крыма и Сирии заключили меморандум об экономическом сотрудничестве.