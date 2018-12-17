Рейтинг Дональда Трампа снизился после выборов в конгресс

Рейтинг популярности Президента США Дональда Трампа упал после выборов в конгресс. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Американское издание выяснило, что деятельность главы страны одобряют 43% граждан США, но только 38% готовы проголосовать за него на президентских выборах в 2020 году.

Более 50% опрошенных негативно относятся к деятельности Трампа на посту главы государства.

Согласно данным октябрьского опроса, деятельность действующего президента одобряли 40% жителей США.

Промежуточные выборы прошли в США 6 ноября. Республиканская партия сохранила большинство в сенате, при этом обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50 для контроля верхней палаты, но потеряли большинство в палате представителей.

Ранее СМИ сообщили о подготовке Белого дома и ряда федеральных ведомств к частичной остановке работы правительства. Причиной стали возникшие разногласия Трампа с демократами в конгрессе.

