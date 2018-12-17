Глава правительства Сахалинской области ушла в отставку
Временно исполняющим обязанности главы регионального кабмина назначен Алексей Белик.
Фото: sakhalin.gov.ru
Глава кабинета министров Сахалинской области Вера Щербина подала в отставку. Об этом сообщили в департаменте информационной политики по региону.
Отмечается, что чиновница покинула свой пост по собственному желанию.
«Временно исполняющим обязанности председателя правительства Сахалинской области назначен Алексей Белик», - говорится в сообщении департамента.
До этого назначения Белик курировал в региональном кабмине экономический блок.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назначил главу подразделения государственной корпорации «Росатом» Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области.