Глава правительства Сахалинской области ушла в отставку

Глава кабинета министров Сахалинской области Вера Щербина подала в отставку. Об этом сообщили в департаменте информационной политики по региону.

Отмечается, что чиновница покинула свой пост по собственному желанию.

«Временно исполняющим обязанности председателя правительства Сахалинской области назначен Алексей Белик», - говорится в сообщении департамента.

До этого назначения Белик курировал в региональном кабмине экономический блок.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назначил главу подразделения государственной корпорации «Росатом» Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области.