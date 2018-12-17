СМИ сообщили о новом расследовании против бывшего советника Макрона

Бывшему советнику президента Франции Эмануэля Макрона Александра Беналля предъявили новые обвинения из-за его действий на первомайской демонстрации. Об этом сообщила газета Parisien.

О «деле Беналля» стало известно в середине июля после публикации во французских СМИ видео, на котором бывший сотрудник Елисейского дворца во время манифестации 1 мая в Париже сначала грубо обращается с девушкой, а потом несколько раз ударяет молодого человека и быстро удаляется. Тогда его обвинили в насильственных действиях, вмешательстве в осуществление государственной службы, незаконном ношении знаков отличия, сокрытии изображений с видеокамер и нарушении профессиональной тайны.

Сообщается, что 29 ноября суд выдвинул новые обвинения против Беналля по делу о вмешательстве в осуществление государственной службы и насильственных действиях в составе группы лиц.

Издание отмечает, что он смог избежать обвинений по делу, связанному с фотографией Беналля с пистолетом в одном из ресторанов города.

