Эксперты сравнили расходы жителей разных стран на продукты питания

Эксперты посчитали, сколько денег тратят жители разных государств на продукты питания. Данное исследование проводилось в европейских странах, России, Казахстане и Турции.

Как пишет «РИА Новости», ссылаясь на агентство «РИА Рейтинг», при проведении анализа использовалась информация от национальных статистических служб, в том числе Росстата, а также МВФ.

Согласно результатам исследования, жители РФ тратят на еду 31,2% от своей заработной платы. Таким образом, Россия оказывается на 31-м месте рейтинга из 40.

Украинцы тратят на еду более 50% от своего дохода, граждане Казахстана и Молдавии - свыше 40%.

Меньше всего на продукты питания тратят жители Люксембурга (8,7%), а также Великобритании (10%) и Нидерландов (10,6%).

Ранее сообщалось, что эксперты посчитали, во сколько россиянам обойдется новогодний стол.