Основатель группы The Prodigy получил вдохновение для нового альбома в Москве

Основатель группы The Prodigy Лиам Хоулетт рассказал, что черпал вдохновение для нового альбома No Tourists в Москве. Об этом он сообщил газете «Известия» после того, как появилась информация об участии группы в московском фестивале Park Live летом 2019 года в качестве хедлайнера.

По словам музыканта, новый альбом повествует о поиске реальности, о том, что нужно сделать, чтобы сойти с привычного «туристического маршрута», который людям навязывается с детства.

«В No Tourists речь о том, что надо оградиться от искусственно созданной безопасности, потому что многие люди, напротив, хотят опасности», - рассказал он.

Он подчеркнул, что вдохновение для некоторых треков получил при посещении Москвы, под впечатлением от московских улиц и районов.

