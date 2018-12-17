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Президент Ирака отказался от британского паспорта

Роман Захаров
02:56 17.12.2018
Бархам Салех поблагодарил власти Великобритании за документ, позволивший ему «свободно передвигаться и путешествовать в годы диктатуры».
Президент Ирака отказался от британского паспорта
Фото: Ameer Al Mohammedaw, dpa, Globallookpress

Президент Ирака Бархам Салех отказался от гражданства Великобритании. Причиной такого решения стало требование иракской конституции, которая запрещает высшим государственным деятелям обладать гражданством другого государства.

Как сообщает телеканал Alsumaria, иракский лидер поблагодарил власти Соединенного Королевства за паспорт, позволивший ему «свободно передвигаться и путешествовать в годы диктатуры» - во время правления Саддама Хусейна.

Отмечается, что Салех начал процедуру отказа от паспорта Британии сразу после избрания на пост главы Ирака.

Напомним, Бархам Салех был избран президентом Ирака на заседании иракского парламента в начале октября этого года.  С 2009 по 2012 годы он возглавлял правительство Иракского Курдистана.

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