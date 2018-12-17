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В России обложат пошлиной заграничные покупки

Екатерина Масло
02:57 17.12.2018
Пошлиной будут облагаться покупки на сумму более 500 евро.
В России обложат пошлиной заграничные покупки
Фото: pixabay.com

Покупки на сумму более 500 евро, привезенные из-за границы, будут облагаться пошлиной с 1 января 2019 года. Такая мера направлена на пресечение «челночного бизнеса». Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию.

Решение совета ЕАК о снижении таможенных лимитов распространяется только на тех, кто пересекает границу автомобильным, железнодорожным и морским транспортом, а также пешим ходом.

Также с Нового будет действовать и ограничение по весу беспошлинного провоза товаров для личного пользования – 25 килограмм вместо 50.

В Федеральной таможенной службе рассказали, что превышение облагается 30-процентной пошлиной от стоимости товара, но не менее четырех евро за один килограмм веса. За неуплату грозит административная и уголовная ответственность.

По мнению экспертов, такая мера может ударить по обычным туристам, которые ездят в другие страны на шопинг.
 

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