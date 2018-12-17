Москву окутал «морозный туман»

В российской столице в ночь на понедельник, 17 декабря, из-за «морозного тумана» ухудшилась видимость. Об этом рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На Москву опустился так называемый "морозный туман”. Видимость ухудшилась до 600-1000 метров», - сообщил синоптик.

По словам специалиста, туман образовался в результате вымерзания водяного пара из атмосферы из-за резкого понижения температуры воздуха. Тишковец при этом отметил, что, как правило, «такое явление больше характерно для сурового климата Сибири и Дальнего Востока».

Ранее синоптики предупредили, что на Москву надвигается арктическое похолодание.