Археолог восстановил древний храм с помощью 3D-реконструкции

Археолог из США с помощью 3D-реконструкции воссоздал вид одного из зданий в древнем городе Тиуанако, которое входило в состав крупного недостроенного комплекса. Об этом сообщает Heritage Science.

Ученый выяснил, что сооружение использовалось как ритуальное пространство. Для того, чтобы воссоздать в цифровом пространстве строение использовались как руины здания, так и исторические данные. В результате археологу удалось создать его виртуальную копию.

Отмечается, что возраст храма – 1500 лет. Археологи изучают его около 150 лет, но до недавнего времени не было известно предназначение здания из-за большого радиуса разброса его фрагментов.

В результате применения 3D-технологии ученые получили детали храма, а также научились использовать современные технологии для реконструкции других объектов.

