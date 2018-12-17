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Правительство требует от госкомпаний перейти на российский софт

Роман Захаров
01:57 17.12.2018
Согласно директиве, подписанной Антоном Силуановым, переход на отечественное ПО затронет те компании, в которых государство является основным акционером.
Правительство требует от госкомпаний перейти на российский софт
Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress

Глава российского Минфина Антон Силуанов подписал директиву, согласно которой государственные корпорации должны будут перейти на отечественное программное обеспечение (ПО) до 2021 года. Информацию об этом распространила газета «Ведомости», ссылаясь на копию документа.

В материале отмечается, что факт подписания директивы о переходе российских госкомпаний на отечественное ПО подтвердил представитель Силуанова Андрей Лавров.

По сообщениям издания, госкомпании в течение десяти дней после получения нового указания должны будут созвать совет директоров, а госпредставители - провести по нему голосование. После одобрения на совете директоров, корпорации в течение двух месяцев будут обязаны подготовить и утвердить план перехода до 2021 года на российское ПО.

Предполагается, что переход на отечественное программное обеспечение затронет те компании, где государство является основным акционером и имеет большинство голосов в совете директоров.

Напомним, летом этого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российское оружие полностью перейдет на отечественное программное обеспечение.

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