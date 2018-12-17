В Турции заявили о планах США уйти из Сирии
По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, вариант вывода американских войск из САР сейчас рассматривает президент США Дональд Трамп.
Фото: Karam Almasri, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Сирии. Такое заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время общения с журналистами.
«Думаю, президент (США Дональд - прим. ред.) Трамп сейчас рассматривает возможность покинуть Сирию», - приводит слова министра газета Turkiye.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты призвали Турцию не проводить операцию на северо-востоке САР. По словам представителя Пентагона Шона Робертсона, любые действия любой стороны, происходящие на этой территории, могут быть потенциально опасны.