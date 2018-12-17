Россия подготовила ответ на развертывание американской системы ПРО в Европе

В России разработан ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США в Европе и обеспечить гарантированное выполнение поставленных задач. Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

«Данные меры связаны, прежде всего, с созданием ракетных комплексов, оснащаемых современными средствами противодействия ПРО перспективным боевым оснащением, обладающих повышенной живучестью», - подчеркнул он.

Также, по его словам, предполагается развить имеющийся научно-технический задел в части варьирования траекторно-баллистическими возможностями межконтинентальных баллистических ракет, продолжить работы по созданию средств огневого и функционального поражения информационно-разведывательных, управляющих и ударных средств создаваемой системы противоракетной обороны вероятного противника.