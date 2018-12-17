СМИ узнали о подготовке Белого дома к приостановке работы правительства

Белый дом и некоторые американские ведомства готовятся к приостановке работы правительства США. Как сообщает The Washington Post, это связано с разногласиями между республиканцами и демократами в Конгрессе.

По информации издания, приостановка работы кабмина может произойти уже 22 декабря, если республиканцы не смогут убедить демократов поддержать проект американского лидера Дональда Трампа по вопросу строительства стены на границе с Мексикой.

Демократическая партия США выступает против выделения на проект 5 млрд долларов из бюджета.

Глава демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что президент США «не получит стену в любой форме».

«Мы собираемся сделать все необходимое для возведения стены на границе», - заявил в свою очередь старший советник в Белом доме Стивен Миллер.

По мнению опрошенных газетой аналитиков, речь все же идет о частичной приостановке работы американского правительства.

Напомним, летом этого года Дональд Трамп заявил о начале строительства стены на границе с Мексикой.

