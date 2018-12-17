Число жертв стрельбы в Страсбурге возросло до пяти

Число погибших в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге увеличилось до пяти. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о четырех жертвах.

Во вторник,11 декабря, неизвестный открыл стрельбу на Рождественской ярмарке в Страсбурге. Жертвами стали трое человек. Сообщалось о более десяти раненых. Утром 14 декабря стало известно о том, что преступник был ликвидирован.

