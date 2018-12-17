«Четыре этажа заливает» - очевидцы сняли на видео прорыв водопроводного рукава в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге во дворе дома №39 по Бестужевской улице прорвало водопроводный рукав. Очевидцы сняли ЧП на видео и разместили кадры в Сети.

На записи видно, как из образовавшегося в шланге отверстия бьет мощная струя воды, высота которой достигает четвертого этажа.

«Четыре этажа заливает... Приехала пожарная машина, парни в шлемах все оцепили - домой не зайти», - слышен голос автора ролика.

Как объяснили в пресс-службе питерского «Водоканала», посредством данного рукава в жилом доме на временной основе осуществляется водоснабжение.

Ранее сообщалось, что на улице Бухарестская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу с горячей водой. Фотографии инцидента очевидцы разместили в социальны сетях.