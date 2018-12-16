Опубликовано видео с места обстрела маршрутки в Москве

Сайте телеканала «Звезда» публикует видео с места возможного обстрела маршрутки в российской столице. Инцидент произошел на улице 800-летия Москвы.

Ранее московские правоохранители начали проверку поступившей от водителя маршрутного такси информации о том, что управляемое им транспортное средство могло быть обстреляно из оружия.

«В полицию обратился водитель, утверждающий, что в районе дома номер 2 по улице 800-летия Москвы у него было повреждено остекление салона», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по российской столице.

В сообщении отмечается, что на место ЧП выехали стражи порядка, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что в одном из колледжей подмосковного Ногинска произошла стрельба.

