Грузинские оппозиционеры расставили палатки перед зданием парламента в Тбилиси

Участники объединения «Сила в единстве», которые не признают результаты прошедших президентских выборов, развернули палатки в Тбилиси перед зданием парламента на проспекте Руставели. Они требуют проведения досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

В воскресенье в городе Телави прошла инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили. Оппозиционеры объединения «Сила в единстве», их сторонники и кандидат Григол Вашадзе, который проиграл выборы, отправились утром в Телави для того, чтобы провести там мирную акцию. Но полицейские остановили их машины в 30 километрах от города и попросили дальше пойти пешком или поехать другим путем, что стало причиной драки. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что все въезды в город закрыты. При этом власти назвали действия оппозиционеров провокацией.

Участник протеста Геги Джабава рассказал, что в данный момент установлено восемь палаток.

«Мы ждем наших лидеров, чтобы обсудить и узнать планы на будущее. Уходить отсюда мы не собираемся, требования всем известны», - рассказал он.

Сейчас в демарше принимают участие несколько десятков оппозиционеров. Некоторые из них пытаются перекрыть автомобильную дорогу.

