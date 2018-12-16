Порошенко заявил о готовности поддержать «более достойного» кандидата в президенты Украины

Украинский лидер Петр Порошенко может поддержать другого, «более достойного» кандидата на выборах президента страны. Об этом глава Украины заявил, отвечая на вопрос журналиста о том, что он будет делать, если его не изберут на второй срок.

«Позиция первая: я очень доверяю украинскому народу. Позиция вторая: я уверен в его ответственном выборе. Третье - если я приму решение баллотироваться и если так случится, что будет кто-то более достойный, я буду ему помогать», приводит слова Порошенко сайт телеканала «112 Украина».

Президент Украины при этом подчеркнул, что в данный момент не готов объявлять о том, будет он участвовать в выборах или нет, поскольку избирательная кампания еще не началась.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко рассказал о сроках действия военного положения в стране.