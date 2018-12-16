Названы самые популярные достопримечательности России

Рейтинг самых популярных российских достопримечательностей возглавила Красная площадь. Исследование на эту тему провело аналитическое агентство «ТурСтат», пишет АГН «Москва».

В первую пятерку знаковых мест Российской Федерации, которые больше всего хотят увидеть туристы, вошли: Красная площадь (Москва), Петергоф (Санкт-Петербург), Казанский кремль (Казань), Троице-Сергиева Лавра (Сергиев-Посад Московской области) и озеро Байкал (Иркутская область и Бурятия).

По данным «ТурСтата», ежегодно Красную площадь посещают более 20 миллионов туристов.