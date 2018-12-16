Кожемяко выиграл выборы на пост губернатора Приморья

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко официально победил на повторных выборах на пост главы Приморского края. Результат Кожемяко составил 61,88% голосов после обработки 100% бюллетеней. Эти данные приводятся на сайте ЦИК.

Ранее, когда лидерство Олега Кожемяко уже стало неоспоримым после обработки 90% бюллетеней, с победой на выборах его поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Оппоненты Кожемяко, баллотировавшиеся вместе с ним, отстали со значительным отрывом. Кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко набрал 25,16% голосов), Алексей Тимченко от Партии роста - 5,17%, кандидат от народной партии «За женщин России» Роза Чемерис - 3,80%.