Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: спецслужбы Франции не увидели связи РФ с «желтыми жилетами»

Василиса Морозова
22:49 16.12.2018
Спецслужбы Франции не выявили «причастности» Москвы к организации массовых протестов.
СМИ: спецслужбы Франции не увидели связи РФ с «желтыми жилетами»
Фото: Omer Messinger, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Французские спецслужбы не установили «причастность» России к организации протестов «желтых жилетов» во Франции. Об этом сообщила газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на источник в спецслужбах.

«На сегодняшний день их (России) причастность к движению ("желтых жилетов") не установлена», - заявил источник.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о том, что проходит расследование возможной «причастности» РФ к организации протестов в стране. Москва же опровергла эти заявления, подчеркнув, что происходящее во Франции являются исключительно внутренним делом страны.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российское внешнеполитическое ведомство намерено обратиться в ОБСЕ после попыток журналистов британской телерадиокомпании BBC обнаружить «российский след» в протестах «желтых жилетов» во Франции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.12.2018, 18:55
СМИ: за спиной Мэй готовят второй референдум по Brexit
Дата16.12.2018, 13:12
«Летающие танки»: кадры сокрушительного ракетного удара в исполнении штурмовиков Су-25
Дата15.12.2018, 14:15
В IBU отказались отстранять российских биатлонистов
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата14.12.2018, 15:07
Главком ВМФ рассказал о процессе создания в России атомных подлодок пятого поколения
Дата13.12.2018, 09:47
В Центральном музее ВС РФ показали самые секретные экспонаты российской контрразведки
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:40 В стране и мире
Кожемяко выиграл выборы на пост губернатора Приморья
21:09 В стране и мире
Порошенко поручил СБУ проверить чиновников на наличие родственников в РФ
19:48 В стране и мире
Видео
В ходе перестрелки в Дагестане ранены четыре человека
19:47 В стране и мире
Видео
Более 40 человек пострадало при мощном взрыве в ресторане в Японии
18:39 В стране и мире
Видео
Порошенко: Варфоломей подтвердил вручение томоса новой украинской церкви в Сочельник
События дня
События дня
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В ДНР сообщили о боестолкновении с разведчиками ВСУ
Легендарную «Бутырку» закрывают: сотни заключенных переедут за МКАД
Дети Маргариты Тереховой начали сбор денег на лечение тяжелобольной артистки
Названа стоимость американского истребителя шестого поколения
СМИ: офицер ВСУ похвастался «ликвидацией» известного бойца ДНР
Видео
NASA наглядно показало, как за столетие «растаяла» Антарктида
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.