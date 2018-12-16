СМИ: спецслужбы Франции не увидели связи РФ с «желтыми жилетами»

Французские спецслужбы не установили «причастность» России к организации протестов «желтых жилетов» во Франции. Об этом сообщила газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на источник в спецслужбах.

«На сегодняшний день их (России) причастность к движению ("желтых жилетов") не установлена», - заявил источник.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о том, что проходит расследование возможной «причастности» РФ к организации протестов в стране. Москва же опровергла эти заявления, подчеркнув, что происходящее во Франции являются исключительно внутренним делом страны.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российское внешнеполитическое ведомство намерено обратиться в ОБСЕ после попыток журналистов британской телерадиокомпании BBC обнаружить «российский след» в протестах «желтых жилетов» во Франции.