Скончался один из создателей видеосервиса Vine

Один из создателей приложения онлайн-викторины HQ Trivia и сервиса видеороликов Vine Колин Кролл умер в возрасте 35 лет.

Как сообщил портал TMZ со ссылкой на полицию, девушка Кролла не смогла попасть в дом, в связи с чем вызвала правоохранителей, которые обнаружили его тело в спальне. По предварительным данным, мужчина скончался от передозировки наркотиками, так как в комнате были найдены следы наркотиков.

Отмечается, что Кролл с 2007 по 2009 год был техническим руководителем компании Yahoo, а в 2013-2014 годах был гендиректором сервиса Vine, которую основал совместно с Домом Хоффманом и Русланом Юсуповым.