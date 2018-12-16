Боевики в Сирии нанесли более 20 обстрелов по населенным пунктам в трех сирийских провинциях

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов в провинциях Латакия, Хама и Алеппо. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждющих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Также, за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте в провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов.

По его словам, всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2017 гуманитарных акций, в ходе которых раздали гуманитарного груза 3168,6 тонны.

Кроме того, в рамках реализации указа президента Сирии от девятого октября 2018 года власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 15 декабря 2018 г. амнистировано 17 246 человек.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 15 декабря этого года восстановлено 30 859 жилых домов, 712 образовательных и 118 медицинских учреждений, а также было отремонтировано 938 км автомобильных дорог.