Порошенко рассказал, когда закончится военное положение на Украине

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о сроках действия военного положения в стране. Как он заявил на пресс-конференции в Киеве, военное положение в ряде регионов не будет продлено, если на произойдет «вторжение российских войск» на территорию Украины.

По его словам, его «принципиальная позиция» заключается в том, что оно не помешает президентским выборам в марте 2019 года. Поэтому, по окончании военного положения в стране стартует подготовка к выборам нового украинского лидера.

При этом, Петр Порошенко отметил, что в любом случае «военное положение не будет мешать проведению выборов». Об этом сообщает «112.Украина».

Напомним, 29 ноября Киев ввел военное положение на Украине после того, как три корабля ВМС Украины незаконно вошли в воды России и в течение нескольких часов допускали опасные маневры, в результате чего они были задержаны с применением оружия российской Погранслужбой.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, украинские власти устроили провокацию, поскольку среди членов экипажа кораблей ВМС Украины были сотрудники СБУ, которые и руководили операцией.