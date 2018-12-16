Проехал 1200 км: канадка случайно отправила по почте своего кота

Жительница канадского города Дартмут случайно отправила посылкой в Монреаль своего кота. Пакуя сразу четыре отправления, женщина не заметила, как в одну из коробок из любопытства забрался ее домашний любимец по кличке Балу.

Хватилась животного канадка к обеду, когда не обнаружила Балу ни дома, ни обойдя ближайшие окрестности.

«Это было ужасно. Я паниковала. И попросила подругу помочь мне развесить объявления о пропаже на столбах», - рассказала хозяйка CTV.

Через день в ее доме раздался телефонный звонок. На проводе оказались сотрудники курьерской службы из Монреаля, которые поинтересовались, не она ли отправила кота по почте.

«Моим первым вопросом было, жив ли он? Не убила ли я своего Балу?» - делится женщина.

Оказалось, что животное, проделав 1200 км, было в полном порядке. Кот благополучно добрался до Монреаля, а обнаружил его водитель грузовика, перевозившего посылки: Балу расцарапал коробку, пытаясь выбраться наружу.

Питомца временно приютили сотрудники службы защиты животных, а затем отправили его домой. Сейчас он счастливо воссоединился со своей хозяйкой.