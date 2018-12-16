Порошенко поручил СБУ проверить чиновников на наличие родственников в РФ

Украинский президент Петр Порошенко поручил Службе безопасности Украины проверить госслужащих на наличие родственников, у которых есть гражданство РФ. Об этом пишет «112.Украина».

Особое внимание, как сказал Порошенко, уделят правоохранителям и следователям. По его словам, на Украине есть много госслужащих, в том числе в правоохранительных органах, у которых есть родственники в Крыму.

«Я обратился к главе СБУ Василию Грицаку, чтобы украинская контрразведка проверила сведения этих государственных служащих, поставив приоритет на правоохранительных и следственных органах», — сказал Порошенко.

По итогам проверки будут приняты решения о привлечении нарушителей к ответственности, добавил украинский лидер. Он отметил, что «за ним дело не станет».

Дело в том, что контрразведка СБУ обнаружила наличие российского гражданства у гражданской жены первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.