Симоньян рассказала, как в BBC генерируют фейковые новости о России

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян рассказала о том, что корреспондентов британской телекомпании BBC просят специально снимать репортажи с антироссийской тематикой. Об этом говорит, например, распространение недостоверных новостей телекомпании о «российском следе» в протестах во Франции.

«Девочка-корреспондент пишет: "найдите мне русский след, начальство требует". Понимаете? У нее начальство требует найти русский след», - объяснила Симоньян в эфире телеканала «Россия 24».

То есть журналисты BBC в своих репортажах рассказывают не о тех историях, которые есть фактически, а о тех, которые для них формирует их начальство, пояснила главред Russia Today. Она также выразила сожаление, что искать «русский след» заставляют сотрудников телекомпании, у которых есть российское гражданство.

Ранее корреспондент русской службы телеканала BBC Ольга Ившина призналась, что телеканал требует от сотрудников любых доказательств «российского вмешательства» в протесты «желтых жилетов» во Франции. Об этом она заявила в переписке с одним из российских корреспондентов, которая освещает акции в Париже.