В ходе перестрелки в Дагестане ранены четыре человека

Четыре человека получили ранения в ходе перестрелки в одном из дворов в дагестанском Хасавюрте. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе МВД РФ по республике Дагестан.

«Четверо молодых людей в ходе возникшего конфликта произвели несколько выстрелов, предположительно из охотничьего ружья и травматического пистолета. В результате инцидента двое участников происшествия, а также двое случайных прохожих доставлены в центральную городскую больницу», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что двое участников скрылись с места происшествия, один из скрывшихся был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело ч 2. ст. 111 УК РФ и ч.1 ст. 222 УК РФ.