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Более 40 человек пострадало при мощном взрыве в ресторане в Японии

Валентина Пескова
19:47 16.12.2018
ЧП произошло в столице провинции Хоккайдо Саппоро, расположенной на одноименном острове на севере Японии.
Фото: 紫しょうが@1209横アリ twitter
Видео: 紫しょうが@1209横アリ twitter

Мощный взрыв произошел в баре-изакая в японском городе Саппоро. Взрывная волна выбила стекла в самом двухэтажном заведении, а также в соседних кафе и магазинах.

По данным полиции, в результате взрыва пострадало 42 человека. Большинство из них получили легкие ранения, однако один человек находится в тяжелом состоянии. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщает The Washington Post.

По информации издания, взрыв был такой силы, что от него содрогнулись близлежащие дома. Сейчас на месте происшествия работают пожарные, так как все охвачено огнем.

Как сообщил один из очевидцев телеканалу NHK, после того, как раздался взрыв, вокруг почувствовался запах газа. Сотрудники полиции выясняют причины произошедшего. Есть ли среди пострадавших иностранные граждане, пока не известно.

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