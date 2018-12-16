Москвичей ждет самая холодная ночь за зиму

Ночь с 16 на 17 декабря станет самой морозной с начала зимы в столице, температура воздуха может опуститься до -19 градусов, а в Московской области – до -24. Об этом сообщает «Фобос».

«Пока холоднее всего в столице было 1 декабря, когда минимальная температура воздуха составила минус 15,1 градуса», - отметили в центре погоды.

Согласно прогнозам синоптиков, при малооблачной и спокойной погоде температура резко понизится до -15.. -17, что ниже климатических норм на 7-8 градусов. Москвичей предупредили о том, что надо одеваться теплее.

Ранее сообщалось, что москвичам пообещали арктические морозы на выходных.