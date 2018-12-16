СМИ: за спиной Мэй готовят второй референдум по Brexit

Союзники премьер-министра Великобритании Терезы Мэй втайне от нее занимаются подготовкой второго референдума по выходу из Евросоюза (Brexit). Об этом пишет газета The Times со ссылкой на свои источники.

Как удалось выяснить журналистам, над проведением второго Брексита работают в тандеме глава канцелярии правительства и фактический заместитель Мэй Дэвид Лидингтон, а также глава аппарата премьер-министра Гэвин Барвелл. Первый уже провел для этого переговоры с депутатами Лейбористской партии, пытаясь построить межпартийную коалицию, чтобы организовать новое голосование. Второй в беседе с одним из министров заявил, что проведение второго референдума является «единственным путем вперед».

Как отмечает источник газеты из партии консерваторов, в кабинете министров «все знают о том, что происходит».

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила голосование в парламенте по плану выхода из Евросоюза, которое было намечено на 11 декабря. Это произошло после того, как большинство депутатов, в том числе от ее собственной Консервативной партии, выступили против голосования.

Соглашение о выходе Британии из ЕС было утверждено 25 ноября главами государств и правительств стран Евросоюза на внеочередном заседании совета Европы.