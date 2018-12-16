Порошенко: Варфоломей подтвердил вручение томоса новой украинской церкви в Сочельник

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в телефонном разговоре с ним Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что обговорена дата вручения томоса об автокефалии новой Православной церкви Украины.

«Томос, и только что мне это его святейшество (патриарх Варфоломей) подтвердил, торжественно мне будет вручен на наш Сочельник», - сообщил украинский президент на пресс-конференции 16 декабря в Киеве.

По его словам, Варфоломей считает проведенный 15 декабря в Киеве так называемый объединительный собор поворотным моментом в истории вселенского православия и «открывает новую его эру».

Порошенко отметил, что грядет «самое примечательное Рождество в истории Украины».

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел «объединительный собор» раскольников. На нем главой новой организации был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).