Кожемяко побеждает на выборах в Приморье

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко становится безоговорочным лидером на выборах главы региона после обработки 90% бюллетеней. Кожемяко набирает 60,87% голосов, сообщает ТАСС.

С победой на выборах Олега Кожемяко уже поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Соперники врио губернатора отстают от него со значительным отрывом. Второе место занимает кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко (25,87% голосов), на третьем - Алексей Тимченко от Партии роста (5,28%), на четвертом - кандидат от народной партии «За женщин России» Роза Чемерис (3,85%).