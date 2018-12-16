МИД РФ обратится в ОБСЕ по поводу фейка BBC о «российском следе» во Франции

МИД России обратится в ОБСЕ после попыток журналистов британской ТРК BBC обнаружить «российский след» в протестах «желтых жилетов» во Франции. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Мы завтра же напишем в ОБСЕ соответствующее письмо и обратим внимание, потому что это вопиющий факт», - подчеркнула она.

По ее словам, это уже не двойные стандарты, а прямая пропаганда. В связи с чем российский дипломат призвала британскую общественность оценить действия журналистов BBC, которые ищут этот «российский след» везде, в том числе в происшествиях во Франции.

«Поражает цинизм журналистов. Речь идет о компании, которая всю жизнь пропагандировала именно непредвзятый и независимый подход, профессионализм в качестве кредо своего издания», — сказала Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Представитель МИД РФ напомнила, что именно в Британии чаще всего говорят о том, что российская пресса занимается пропагандой, не предъявляя никаких доказательств. При этом британцы любят говорить о голосе общественности.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал о расследовании якобы причастности России к организации митингов в стране. На что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявления о возможной причастности России к протестам во Франции являются клеветой.