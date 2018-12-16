Посетитель ресторана в США чуть не проглотил жемчужину, обедая устрицами

66-летний Рик Антош удачно сходил в нью-йоркский бар Grand Central Oyster Bar, чтобы поесть устриц. Когда мужчине принесли его заказ - обед из шести моллюсков сорта Blue Point, - Антош приступил к трапезе. В этот момент он неожиданно почувствовал у себя во рту что-то твердое и уже запаниковал, подумав, что у него выпала пломба или, хуже того, сломался зуб.

Однако, достав объект изо рта, Рик увидел в своей руке настоящую жемчужину. Находку американец спрятал в карман и, ничего не сказав сотрудникам ресторана, унес ее домой. Позже ему все-таки стало любопытно, и он решил позвонить в заведение, чтобы поинтересоваться, насколько часто там бывают подобные случаи.

Услышав новость, шеф-повар заведения Сэнди Ингбер был ошарашен.

«Я работаю здесь уже 28 лет, и за все это время это всего лишь второй случай. И это учитывая то, что мы продаем более 5 тысяч устриц каждый день», - цитирует Ингбера газета The Sun.

К слову, эксперты оценили находку Рика Антоша. Несмотря на то, что на найденной им жемчужине есть небольшое темное пятнышко, она может стоить от 2 до 4 тысяч долларов.