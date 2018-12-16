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Водолазы достали ракеты из отсеков затонувшего фрегата норвежских ВМС: видео

Василиса Морозова
17:37 16.12.2018
В Норвегии водолазы достали из отсеков затонушего фрегата норвежских ВМС Helge Ingstad ракеты и другие боеприпасы.
Видео: Dagbladet, Youtube

В Норвегии разработали план по подъему фрегата норвежских ВМС Helge Ingstad, который затонул после столкновения с танкером Sola TS.

Водолазы сняли ракеты из отсеков корабля, а также другие боеприпасы, что видно на подводных кадрах. Им необходимо было откачать горючее из резервуаров, затем корпус фрегата продуют воздухом.

Как пишет сайт «Комсомольской правды», из Голландии пришел гигантский плавкран, который с помощью строп оторвет корабль ото дна и выровняет его, затем судно BoaBarge доставит норвежский корабль на военно-морскую базу Хааконверн.

Фрегат возвращался с учений НАТО Trident Juncture и врезался в нефтяной танкер. Корабль получил пробоину в правом боку и затонул в Хьелте-фьорде к северу от нефтяного терминала Sture в муниципалитете Ойгарден на западном побережье Норвегии. В результате этого с фрегата было эвакуировано 137 членов экипажа, из которых семь человек пострадали.

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