В Санкт-Петербурге задержан гендиректор «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Анастасов задержан сотрудниками МВД в одном из медицинских учреждений Санкт-Петербурга. Задержание состоялось за 20 минут до проведения Анастасову плановой операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от компании.

«После составления протокола задержания и отмены операции он был в наручниках конвоирован в аэропорт Санкт-Петербурга, откуда доставлен в Махачкалу», - заявили в «Газпром межрегионгазе».

По данным источника в силовых структурах Дагестана, Анастасов задержан в рамках сразу трех уголовных дел: о причинении ущерба путем обмана или злоупотреблении доверием, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Информации о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения пока нет.