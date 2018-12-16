Дельтаплан совершил жесткую посадку под Барнаулом

Один человек пострадал во время жесткой посадки дельтаплана в пригороде Барнаула.

Инцидент произошел в поселке Казенная заимка. Как сообщила ТАСС старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова, на дельтаплане находились два человека, один из которых пострадал. Его доставили в больницу, по предварительным данным, с переломами ноги и костей таза.

На кадрах видно, как дельтаплан разгонялся и немного взлетел, а затем зацепился за дерево и упал.

В настоящее время транспортная прокуратура Барнаула проводит проверку.