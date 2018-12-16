В ДНР сообщили о боестолкновении с разведчиками ВСУ

Представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил о попытке украинских силовиков подойти к позициям ДНР на севере республики.

По словам Безсонова, наблюдатели ДНР своевременно выявили приближающегося противника и, открыв по нему огонь из стрелкового оружия, заставили отказаться от выполнения задачи.

В результате пять бойцов ВСУ получили ранения, сообщает РИА Новости.

Ранее представитель народной милиции ДНР заявил, что украинские силовики перебросили четыре самолета Су-25 к Донецкой области. Разведка ДНР установила, что самолеты были переброшены с аэродрома Мелитополь на аэродром Бердянск (в Запорожской области). В республике не исключили, что Украина будет использовать штурмовики для огневой поддержки наступления в рамках массированного ракетно-авиационного удара.