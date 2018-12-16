Кожемяко лидирует на повторных выборах в Приморье
Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко набрал 60% голосов избирателей по итогам обработки 50,8% бюллетеней.
Фото: Глеб Ильинский, Приморская газета, Администрация Приморского края
На выборах в Приморье уверенно лидирует временно исполняющий обязанности губернатора Олег Кожемяко. Об этом свидетельствуют предварительные итоги голосования, опубликованные на сайте ЦИК.
К настоящему моменту обработано уже более половины всех бюллетеней. Кожемяко набирает больше 60% голосов избирателей.
Явку в 40% в крайизбиркоме назвали высокой. Отмечается, что существенных нарушений не выявлено.
Кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко получил 26% голосов избирателей, за Алексея Тимченко от "Партии роста" проголосовали 5,4%, за Розу Чемерис от партии "За женщин России" - 3,9%.