Кожемяко лидирует на повторных выборах в Приморье

На выборах в Приморье уверенно лидирует временно исполняющий обязанности губернатора Олег Кожемяко. Об этом свидетельствуют предварительные итоги голосования, опубликованные на сайте ЦИК.

К настоящему моменту обработано уже более половины всех бюллетеней. Кожемяко набирает больше 60% голосов избирателей.

Явку в 40% в крайизбиркоме назвали высокой. Отмечается, что существенных нарушений не выявлено.

Кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко получил 26% голосов избирателей, за Алексея Тимченко от "Партии роста" проголосовали 5,4%, за Розу Чемерис от партии "За женщин России" - 3,9%.