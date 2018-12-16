В Санкт-Петербурге машина сбила женщину с двумя детьми

Троих пешеходов – женщину 35 лет и двух ее детей (мальчика 7 лет и девочку 4 лет) сбила машина в Санкт-Петербурге. ЧП произошло в Красносельском районе города, на Ленинском проспекте у перекрестка с улицей Доблести.

Как сообщает паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», пешеходы переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Наезд на них совершила 35-летняя женщина, управлявшая автомобилем Ford Explorer.

На место происшествия приехали сразу три машины скорой помощи. Состояние пешеходов уточняется. УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти проводит проверку.