Самосвал раздавил ВАЗ на дороге в Забайкальском крае

Легковушка ВАЗ-2106 двигалась по второстепенной дороге и не уступила несущемуся по главной дороге самосвалу в Забайкальском крае, что стоило водителю автомобиля жизни.

Авария произошла 14 декабря в Шилкинском районе на автодороге «Амур». На кадрах с видеорегистратора видно, что самосвал в считанные секунды превратил ВАЗ в груду металла.

Как пишет сайт «Вестей», водитель легковушки скончался на месте, а пассажирка находится в тяжелом состоянии в больнице.